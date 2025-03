Als erster Schritt wurde die Heizungsanlage des Kinos neu eingestellt und angepasst. Darüber hinaus gibt es Pläne für einen Umzug des Kinos in ein anderes Gebäude. Es habe auch erste Besichtigungen gegeben, sagt Bauamtsleiter Patrick Ziesche: "Das ist noch nicht in dem Topf, wo es kocht. Wir haben mit dem Eigentümer geredet, der ist dem durchaus offen gegenüber." Es werde jetzt geprüft, ob das technisch überhaupt möglich sei.



Ziel müsse sein, das Kino für das Göltzschtal auf jeden Fall zu erhalten, sagt Ziesche - entweder am bisherigen oder eben an einem neuen Standort.