Mit dem Projekt geht für den freiberuflichen Filmemacher Matthias Ditscherlein ein langjähriger Wunsch in Erfüllung. "Wir haben immer schon Vorführungen für Kinder gemacht", erzählt er. "Dann haben wir bisschen im Internet gegoogelt und einen gesehen, der solche Busse hobbymäßig in Chemnitz umbaut." Weil ein anderer Kaufinteressent gerade abgesprungen war, konnte er direkt einen Bus kaufen.

"Letzte Woche sind wir gefahren und auf einmal fing es hier an zu qualmen", erzählt Ditscherlein. "Eine Dieselleitung war geplatzt." Der Umgang mit dem Schraubenschlüssel sei also genau so wichtig wie der mit der Popcornmaschine. Die ist auch an Bord, um die kleinen Kinofans vor der 45-minütigen Vorstellung mit der Leckerei zu versorgen. Die Kinder sind von Bus, Film und Popcorn begeistert.