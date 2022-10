Kletterwald-Chef Jörg Böhm sagte, es seien 10.000 Euro in die neue Anlage direkt am Ufer der Talsperre investiert worden. Die Anlage sei mit in den bestehenden Wald integriert worden. Etliche neue Plattformen wurden an den Bäumen befestigt, hunderte Meter Seile gespannt, Leitern und Brücken montiert. Von einigen Stellen des neuen Kletterparks können Besucher über den Wasserspiegel der Talsperre blicken.

