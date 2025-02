Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Freizeit Talsperre Pöhl: Neuer Kletterwald-Betreiber will hoch hinaus

Hauptinhalt

02. Februar 2025, 08:00 Uhr

Alexander Persigehl aus Falkenstein hat das Ruder - oder besser die Seile - im Kletterwald Pöhl übernommen, nachdem der bisherige Betreiber in den Ruhestand gegangen ist. Persigehl ist langjähriger Profi im Kletterwald-Geschäft. Er betreibt bereits seit Jahren den Gästen in den Kletterwäldern an der Talsperre Kriebstein und im Waldpark Grünheide das Adrenalin in die Adern.