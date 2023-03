Viele Einwohner aus dem vogtländischen Reichenbach können es nicht fassen, dass am Freitag die Lichter im Krankenhaus Reichenbach endgültig ausgegangen sind. Bei einer Umfrage zur Klinikschließung stieß MDR SACHSEN auf ernste Mienen, Kopfschütteln und Resignation. Die Reaktionen reichten von "Ein ganz trauriger Tag!", über "…ich kann es nicht begreifen…", bis zu "…Sauerei! Für andere haben sie das Geld, aber für so etwas haben sie keins…".

Vom Klinikpersonal war am Freitag keine Aussage zur endgültigen Schließung zu bekommen. Doch bei einer Mahnwache am Krankenhaus im Februar zeichnete die langjährige Ärztin Jana Liskowski für diesen Fall ein düsteres Bild. "Weil es auch unsere Eltern, Schwiegereltern und unsere Kinder sind, die vielleicht irgendwann einmal krank werden oder einen Unfall haben. Und dann wird eben kein Notarzt sofort zur Stelle sein." Sie hoffe, dass in Reichenbach die Gesundheitsversorgung in irgendeiner Form erhalten bleibe. "Das ist es, was die Bürger brauchen."