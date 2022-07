Katastrophenschutz Plauen gründet Krisenstab für Notfälle

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der unsicheren weltpolitischen Lage sind viele Städte und Landkreise dabei, ihren Katastrophenschutz zu optimieren. Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat angekündigt, mehr Geld in den Katastrophenschutz im Freistaat zu investieren. Die Stadt Plauen will nun für unvorhersehbare Ereignisse besser vorbereitet sein.