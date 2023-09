Die Hamburgerin Isabel Kreitz wird als zweite Frau mit dem e.o.plauen-Preis ausgezeichnet.

Durch ihre Beschäftigung mit Erich Kästner hat sie sich auch näher mit dem Künstler Erich Ohser auseinandergesetzt.

Isabel Kreitz zeichnet sich durch eine große stilistische Bandbreite aus.

Die Hamburger Künstlerin Isabel Kreitz wird nach der Karikaturistin Barbara Henniger als zweite Frau überhaupt mit dem e.o.plauen-Preis geehrt. Die Auszeichnung wird seit 1995 vergeben zu Ehren des Zeichners und Autors der berühmten Vater-Sohn-Geschichten, Erich Ohser, der in Erinnerung an die Stadt seiner Kindheit immer unter dem Pseudonym e.o.plauen veröffentlichte. Der Preis will das "künstlerisch-grafische Schaffen der Gegenwart" fördern und wird für eine Gesamtleistung vergeben. Isabel Kreitz wird für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Bildrechte: Michael Bogumil

Vielfalt von Comic, Cartoon und Graphic Novel

Die diesjährige Preisträgerin Isabel Kreitz hatte schon mehrere Berührungspunkte mit dem Namensgeber: "Wenn man in Deutschland in die Schule geht, wird man so bisschen zwangsbeschäftigt mit Erich Ohser durch seinen berühmten Comicstrips über Vater und Sohn", erzählt die Zeichnerin im Gespräch mit dem MDR. "Ich bin dann doch etwas mehr eingestiegen in die Materie, weil ich mich viel mit Erich Kästner beschäftigt habe, der ein enger Freund von Ohser war und auch viel mit ihm zusammengearbeitet hat in der Leipziger Zeit."

Ernstere Themen bearbeitet Isabel Kreitz auch gerne ohne Farbe. Bildrechte: Isabel Kreitz/Carlsen Kreitz hat selbst einige Arbeiten von Kästner neu illustriert oder als Comics für Kinder adaptiert. Angefangen hat sie jedoch anonym als Mitarbeiterin für die Ottifanten-Comicstrips. Später kamen weitere Einflüsse hinzu, sodass sich Kreitz' Arbeiten durch eine große Bandbreite auszeichnen: "Wie ein Klempner, der Waschbecken an die Wand nagelt, versuche ich die optimale Form zu finden für das, was von mir verlangt wird und wofür ich dann auch bezahlt werde", berichtet die Illustratorin über ihre Arbeitsumstände. "Herzensdinge sind dann Geschichten, die mich anspringen. Ein bisschen bleibe ich an diesen Themen Krieg und Nachkriegszeit hängen, weil das das Thema meiner Großeltern ist, das immer verschwiegen wurde in meiner Generation".

Ausstellung in Plauen

Die Kombination von Bild und Wort reizt die Zeichnerin Isabel Kreitz an ihrer Arbeit am meisten, wie sie im Interview sofort erklärt: "Es ist eine Ausdrucksform, die ich mir mal gewählt habe, um möglichst nicht selber den Mund aufmachen zu müssen. Weil ich lieber klein und leise in der Ecke stand, als mich irgendwo großzumachen. Und das half einfach, mit Bildern seine Emotionen kundzutun."

Kreitz wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Max-und-Moritz-Preis oder dem Deutschen Comic-Preis des Internationalen Comic-Festivals Hamburg. Verknüpft mit dem e.o.plauen-Preis ist neben dem Preisgeld auch eine Ausstellung in der Galerie des Malzhauses. Unter dem Titel "Ein Kessel Buntes" wird dort ein Querschnitt von Kreitz' Arbeiten gezeigt.

Weitere Informationen "Ein Kessel Buntes"

vom 10. September bis 8. Oktober 2023



Adresse:

Galerie im Malzhaus

Alter Teich 7-9

08527 Plauen



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag, von 13 bis 18 Uhr