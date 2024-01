Die Landesgartenschau (LaGa) 2029 wird in Auerbach/Rodewisch stattfinden. Das hat Sachsens Umweltminister Wolfram Günther am Dienstag mitgeteilt. "Erstmals in Sachsen werden zwei Städte mit einem gemeinsamen Konzept eine Landesgartenschau ausrichten", so der Grünen-Politiker. Neben Auerbach und Rodewisch hatte sich auch Freiberg um den Titel beworben. Der Freistaat will bis zu fünf Millionen Euro für die 11. Landesgartenschau zuschießen, für Investitionen und die Durchführung der Ausstellung.