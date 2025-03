Laut Auerbachs Oberbürgermeister Jens Scharff ist die Weggestaltung excellent gelungen. Die Themenbereiche seien gut platziert, die Struktur klar, die Spielplätze - all das seien Kleinigkeiten, die am Ende die Jury überzeugt hätten.

Am Mittwoch werden die Preisträger geehrt. Im Anschluss können Interessierte ab 14 Uhr in der Kulturfabrik Auerbach in einer Ausstellung alle abgegebenen Arbeiten besichtigen.