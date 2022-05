Den Bauern drohen Strafen, wenn sie keine Vorkehrungen ergreifen, um Rehkitze zu schützen, sagt Sandra Schroth als Hauptorganisatorin der neuen Initiative. Die Geldstrafen bewegten sich zwischen 1.000 und 7.000 Euro. "Ich habe mit der Kitzrettung Oberfranken zusammengearbeitet. Die läuft hervorragend, unsere Region steckt noch in den Kinderschuhen." Die Rettung der kleinen Rehe sollten Laien jedoch auf keinen Fall selbst übernehmen. Die Kitze dürften nicht angefasst werden - durch den menschlichen Geruch nimmt ihre Mutter sie sonst nicht mehr an. "Sie werden in viel Gras eingepackt und ohne Körperkontakt aus dem Gefahrenbereich gebracht. Außerdem arbeiten wir so, dass wir die Wiesen der Bauern bei unserer Suche nicht beschädigen", sagt Schroth.