Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde das Kriseninterventionsteam aktiviert, das sich um Erzieher und Kinder in dem Kindergarten, den das zweijährige Mädchen und der fünfjährige Junge besucht haben, kümmern soll.

Polizisten hatten die Leichen am Dienstagmorgen nach einem Zeugenhinweis entdeckt. Die toten Kinder wurden demnach in dem Wohnhaus, die Leiche des Vaters auf dem Grundstück gefunden. Zu möglichen Hintergründen der Tat will sich die Polizei mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht äußern. Gleiches gelte für Details zur möglichen Todesursache, sagte eine Sprecherin.