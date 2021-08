Nach erster Einschätzung des LfULG soll es sich um ein Einzelbeben und nicht um einen für das Vogtland typischen Erdbebenschwarm handeln. Das Beben habe sich zwar in der Region, in der immer wieder Schwarmbeben registriert werden, ereignete. Jedoch seien bisher keine Schwarmtätigkeit in der direkten Umgebung beobachtet worden.