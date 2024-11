Wegen einer Mausplage in Plauen bleibt von Donnerstag an die Turnhalle in der Anton-Kraus-Straße geschlossen. Laut Stadtverwaltung brachten die bisherigen Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung nicht den gewünschten Erfolg.

