Gesundheitspolitik Mahnwache vor Paracelsus-Klinik in Reichenbach

Ärzte hatten ein Konzept entwickelt, an gleicher Stelle ein Medizinisches Versorgungszentrum unter anderem mit Notaufnahme und Intensivstation weiterzuführen. Das war auch von der Stadt Reichenbach unterstützt worden. Dem Vernehmen nach fehlte es aber an den erforderlichen Rechtsgrundlagen und auch an Zeit. Dazu soll es am Mittwoch auch ein Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Sozialministerium in Dresden geben.