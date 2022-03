1991 hatte der Plauener Bernhard Weisbach in seinem Garten in der Elsteraue einen Riesenmammutbaum gepflanzt. Heute misst das Exemplar bereits gut 30 Meter und erinnert den Landschaftsplaner ein wenig an den Schornstein, der bis vor fünf Jahren unweit entfernt an der Hempelschen Fabrik stand.

Grüne Riesen statt qualmender Schlote

"Ich kenne ja noch die alten Schornsteine. Und ich kenn* vor allen Dingen auch noch, was die Schlote ausrußten. Da war immer alles verdreckt. Dadurch, dass jetzt die Schornsteine alle wegkommen, ist es eigentlich schade, dass man später nicht mehr weiß, welche Industriezweige Plauen hochgebracht haben", meint Weisbach und entwickelte die Idee, an den historischen Stellen Mammutbäume in die Höhe sprießen zu lassen.

Stadt ist begeistert, Firmen ziehen mit

Bernhard Weisbach hatte die Idee für das Projekt "Ein Mammutbaum für einen Schornstein". Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich In der Plauener Verwaltung sei die Idee sofort auf Gehör gestoßen, sagt Baubürgermeisterin Kerstin Wolf: "Weil man dadurch zum einen die Industriehistorie etwas nachzeichnen kann und zum andern die Generationen nach uns in ein ökologischeres Zeitalter führt. Und das ist ja mit Bäumen die beste Gelegenheit."



Für Umsetzung des Projektes hat Carmen Künzel vom Bereich Bau und Umwelt in den vergangenen Wochen viele alte Bilder gesichtet und herausgefunden, dass früher mindestens 23 hohe Schornsteine in Plauen standen, vor allem in der Elsteraue. Ihr Plan: "Optimalerweise würden wir natürlich versuchen, für jeden einzelnen einen Baum zu pflanzen. Elf Firmen haben nach ihren Angaben bereits zugesagt, auf ihrem Gelände oder in unmittelbarer Nähe das Pflanzen eines Mammutbaums zu bezahlen.

Kaum zu glauben: Ein Baum von hier

Landschaftsplaner Bernhard Weisbach hat diese Baumart nicht nur wegen ihrer Größe vorgeschlagen. Sie sei schließlich hier schon einmal heimisch gewesen, erklärt er: "Die Eiszeit hat die Vegetation, die hier mal war, also auch Mammutbäume, nach Süden heruntergedrückt. Es gibt jetzt eine Reihe von Forschungen, wo Bäume getestet werden, die den neuen Klimaverhältnissen angepasst sind. Dazu gehört eben auch der Mammutbaum."

Ergebnis in 100 Jahren zu sehen