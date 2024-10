Ein Fußgänger ist im Vogtlandkreis von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei war der 87-jährige Mann in Klingenthal am rechten Fahrbahnrand gelaufen, als ihn der Laster erfasste. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.