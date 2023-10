Bundesweit würden 80 Prozent der Kliniken rote Zahlen schreiben, so Gerald Gaß, Vorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft – mittlerweile auch in den neuen Bundesländern, obwohl in den 1990er-Jahren dort bereits eine Krankenhaus-Strukturreform durchgeführt wurde: "In der Tat ist es so, dass Standorte (Anm. der Redaktion: in den neuen Bundesländern) zusammengelegt wurden. Damit wurden Aufgaben erledigt, die in den westlichen Standorten noch anstehen." Aber "die wirtschaftliche Notlage" zeige sich nun auch an den Standorten, "die eigentlich auch ihre Hausaufgaben schon gemacht haben".