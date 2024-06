Im Zentrum von Plauen sind bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht mehrere Männer auf einem Spielplatz in der Bahnhofsvorstadt in Streit geraten. Dabei habe einer von ihnen ein Messer gezückt. Drei Männer hätten wegen Schnittwunden behandelt werden müssen. Die Schwere ihrer Verletzungen war zunächst nicht bekannt.