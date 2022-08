Kurz vor 9 Uhr öffnet Verkäuferin Martina Radtke die Tür des kleinen Eckgeschäfts in der Ortsmitte von Pausa. "Verkauf von regionalen Überhangprodukten" ist auf einem Schild im Schaufester zu lesen. Konstanze Schumann, die Chefin der Arbeitsloseninitiative Sachsen, sagt: "Wir möchten hier überschüssige Überproduktionen an Menschen mit kleinem Geldbeutel abgeben. Das sind Obst, Gemüse, Molkereiprodukte - also das, was wir praktisch von Firmen bereitgestellt bekommen, was abgeschrieben ist und eigentlich weggeschmissen wird." Der Verein betreibt den Laden mit viel Herzblut und komplett ehrenamtlich.