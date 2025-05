Ein schmuckloser Container steht seit Mitte Mai in Reichenbach im Vogtland. Es ist eine mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheit, kurz MUBE, die mit modernster Technik ausgestattet ist. "Es gab in den letzten Jahren in der Augenheilkunde quasi ein Quantensprung in der Medizintechnik, dass alles auf Bilder gebannt werden kann. Dann gegen 2020 gab es eine zertifizierte, in Deutschland gehostete Cloud. Damit war das überhaupt erst möglich, dass man solche Sachen denken kann," erklärt die Augenärztin Bärbel Parulewski.