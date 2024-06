Nach einem Gewaltverbrechen am Montag im sächsischen Tirpersdorf gibt es nähere Details zur Tatwaffe. Es handle sich um eine Axt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Die Kriminaltechnik hatte die Tatwaffe im Rahmen der Spurensicherung am Montag sichergestellt. Der 28-Jährige sei bislang nicht vorbestraft, so die Polizeisprecherin. Auch das Motiv ist unklar.