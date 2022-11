Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Syrau im Vogtlandkreis hat am Mittwoch am Landgericht Zwickau der Mordprozess gegen einen 28-Jährigen begonnen. Laut Anklage soll der mutmaßliche Täter seinem Opfer in der Nacht zum 12. April eine Bierflasche auf den Kopf geknallt, mit einem Küchenmesser auf ihn eingestochen und fünfmal mit einer Axt auf den Kopf geschlagen haben.

Das 38 Jahre alte Opfer sei von der Attacke überrascht worden, als es im Bett lag. Der Mann verblutete. Dem Ganzen soll ein Streit um einen Handystecker vorausgegangen sein.

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. Dagegen berichtete am Mittwoch ein Polizist, der am frühen Morgen des 12. April als erster am Tatort war, vom damaligen Geständnis des Mannes. Der 28-Jährige habe ihm gesagt, er hätte nicht gedacht, dass so viel Blut spritzt, wenn man einem Menschen eine Axt auf den Kopf schlägt. Auch ein psychiatrischer Gutachter berichtete, dass der Angeklagte bei einer Untersuchung gesagt habe, er habe dem Mann "eine Axt in den Kopf geschlagen".

Nach der Bluttat hatte der Angeklagte bei der Polizei angerufen, mit der Absicht sich zu stellen. Laut Polizeibericht fanden die zum Tatort geschickten Beamten das Opfer leblos in seiner Wohnung. Der mutmaßliche Täter wurde vor Ort festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Angeklagte soll zum Zeitpunkt des Angriffs betrunken gewesen sein. Ein Atemalkoholtest am Tatort hatte rund zwei Promille ergeben. Die Anklage lautet deshalb auf Mord im Zustand verminderter Schuldfähigkeit.

Für den Prozess hat das Landgericht Zwickau vorerst zwei weitere Verhandlungstage am 11. und 23. November anberaumt.