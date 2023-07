Schwalbe, Star oder S51 – wer kennt sie nicht, die legendären Mopeds der Fahrzeugschmiede "Simson" aus Suhl in Thüringen. Längst haben sie hierzulande Kultstatus erreicht. Seit fünf Jahren haben sie sogar einen eigenen Feiertag: Den Simson Tag. Der wird jedes Jahr am 19. Juli begangen. Die Idee dazu hatten zwei Männer aus Schleswig-Holstein. Ihr Anliegen: Die Zweitakter sollen nicht in Vergessenheit geraten. In der vogtländischen Stadt Treuen nimmt sich das ein kleines Unternehmen auch jeden Tag vor und hält die Kultmopeds am Laufen.