In die verfallene Mühle in Mechelgrün soll nach dem Willen des Heimatvereins neues Leben einziehen.

In die verfallene Mühle in Mechelgrün soll nach dem Willen des Heimatvereins neues Leben einziehen.

In die verfallene Mühle in Mechelgrün soll nach dem Willen des Heimatvereins neues Leben einziehen. Bildrechte: MDR/Ines Gruner-Rudelt

Das unscheinbare, schon deutlich vom Zahn der Zeit gezeichnete Gebäude im vogtländischen Mechelgrün, birgt ein Geheimnis. In der 400 Jahre alten "Oberen Mühle" ist noch sehr viel der historischen Technik erhalten. Die 40 Mitglieder des Dorf - und Heimatvereins Mechelgrün wollen ihre alte Mühle wieder in Gang bringen.

Helmut Zengerling, Dorfchronist und Kenner der Geschichte des alten Bauwerks, weiß um die Bedeutung des alten Gemäuers. "Diese Mühle ist seit Jahren ein historisches technisches Denkmal unseres Ortes. Und wenn ich jetzt zurückschaue, was mit den anderen Denkmälern gemacht wurde, dann muss ich sagen, die Mühle ist es das Einzige, was hier eigentlich noch erhaltenswert ist."