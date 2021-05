In Mühltroff im Vogtland hat am Freitagabend ein 59 Jahre alter Polizeibeamter seiner Bekannten eine Pistole an den Kopf gehalten und dabei mehrfach abgedrückt. Die Waffe sei allerdings nicht geladen gewesen, wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonnabend mitteilte. Nach der Auseinandersetzung sei der Mann verschwunden, die Frau blieb unverletzt. Die Polizei suchte daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften bis in die frühen Morgenstunden nach dem Tatverdächtigen, hieß es.