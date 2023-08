Anfang nächster Woche sollen sie endlich rollen, die Bagger auf der Kirchstraße im vogtländischen Muldenhammer. Für Bürgermeister Jürgen Mann endet damit eine mehrjährige Odyssee. Schuld daran sei auch die Deutsche Telekom gewesen, die ihre Kabel für den grundhaften Straßenbau sichern und umverlegen muss.

Laut Planer Thomas Fröbel war die Telekom im Februar 2022 über den geplanten Straßenbau informiert worden. Doch vonseiten des Telekommunikationsunternehmens habe Stille geherrscht - weder auf E-Mails oder Briefe noch auf Telefonate habe das Unternehmen reagiert, sagte Fröbel Anfang Juli: "Nichts, ganz einfach nichts! Trotz mehrfacher Aufforderung – keine Reaktion. Wir haben den Eindruck, dass die Gemeinde Muldenhammer ganz weit hinterm Wald liegt." Der Sanierungsplan wäre beinahe an der langen Leitung der Telekom gescheitert. Planer Thomas Fröbel und Jürgen Mann, Bürgermeister von Muldenhammer (v.l.), hatten mehrere Monate lang vergeblich versucht, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Die Telekom hatte dem Anfang Juli auf Nachfrage von MDR SACHSEN widersprochen. Man habe im Februar die Planungen für die Baustelle aufgenommen, was mehrere Monate in Anspruch nehme. Das Unternehmen stellte vor einem Monat ein baldiges Ende der Planungsphase in Aussicht.

Plötzlich läuft alles wie am Telefonschnürchen

Kurz nach der Veröffentlichung in der Freien Presse und bei MDR SACHSEN ging dann alles ganz schnell. Bürgermeister Jürgen Mann will einen direkten Zusammenhang nicht bestätigen, "Fakt ist aber, dass eine Woche nach der Veröffentlichung der Vertrag zwischen Baufirma und Telekom vorlag", sagt er.

Damit könne jetzt auch die Sanierung der Straße begonnen werden. "Noch in dieser Woche bringt die Straßenbaufirma die Geräte her und bereitet die Baumaßnahme vor", so Mann. In der kommenden Woche könne der Bau starten.

Im Oktober soll die Straße fertig sein

Im Oktober könne - günstiges Wetter vorausgesetzt - der Bau der Straße abgeschlossen sein, hofft Bürgermeister Mann. "Einerseits sind wir als Gemeinde an Fristen gebunden, sonst müssten wir die Fördermittel zurückzahlen." Andererseits stehe er auch bei den Einwohnern im Wort. "Hier kennt man sich, hier bin ich als Bürgermeister verantwortlich. Ich muss den Leuten erklären können, wenn so ein Bau über Jahre nicht in Gang kommt", ergänzt er.

Dieses Bild der Kirchstraße soll ab Oktober nur noch historischen Wert haben. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich