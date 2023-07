Jürgen Mann ist sauer. Der Bürgermeister der Vogtlandgemeinde Muldenhammer steht in der Kirchstraße. Vor inzwischen acht Wochen sollten hier die Bagger an den Start gehen. Bisher ist jedoch nichts passiert: "Wir haben hier einen grundhaften Ausbau vor. Und dafür ist es halt notwendig, dass die bestehenden Glasfaserkabel, die im Bauraum liegen, umverlegt werden."

Dafür sei die Deutsche Telekom verantwortlich, sagt Thomas Fröbel vom zuständigen Planungsbüro Projekta in Auerbach: "Gemäß Telekommunikationsgesetz ist die Telekom verpflichtet, ihre Kabel umzuverlegen, sonst darf der Tiefbau gar nicht anfangen. Die Kabel werden rausgelegt, gesichert und dann über eine Firma, die die Telekom beauftragt, neu verlegt". Doch genau das ist das Problem.

Dem widerspricht die Telekom. Auf Anfrage von MDR SACHSEN heißt es, man habe im Februar die Planungen für die Baustelle aufgenommen. Das nehme mehrere Monate in Anspruch und stehe nun kurz vor dem Abschluss. Bürgermeister Jürgen Mann ist einfach nur fassungslos: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel Bürokratie folgen kann, damit wir hier endlich mal zum Zuge kommen. Die Leute verstehen ja die Welt nicht mehr. 'Warum kommt ihr nicht voran?', fragen die uns."

Ist schon ein Telekom-Team in Sicht? Planer Thomas Fröbel und Bürgermeister Jürgen Mann (v.l.) hoffen weiter. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Die Gemeinde nimmt 200.000 Euro in die Hand. Bis Jahresende sollte die gut 200 Meter lange Buckelpiste verschwinden. Mit jedem Tag mehr Verzug werde das unwahrscheinlicher, erklärt Bauplaner Thomas Fröbel. "Wenn wir von einem Baubeginn im Juli ausgehen können, wäre theoretisch bis Oktober die Maßnahme zu schaffen. Aber dann darf kein Zeitverzug mehr eintreten."

Doch das ist kaum vorstellbar. Denn die beauftrage Firma ist jetzt auf einer anderen Baustelle im Einsatz. Die Deutsche Telekom versichert indes, man werde zügig alle notwendigen Aufträge vergeben und die "Fachfirmen eintakten". Bürgermeister Jürgen Mann ist das einfach zu wenig: "Ich will Daten sehen, ich will hier irgendeine Bewegung sehen! Wir müssen versuchen mit allen Mitteln, die uns rechtlich zur Verfügung stehen, diesen Abschnitt dieses Jahr umzusetzen, auch um glaubwürdig zu bleiben unserer Bevölkerung gegenüber." Nun ist die Deutsche Telekom gefordert, die Hängepartie um den Bau der Kirchstraße in der Gemeinde Muldenhammer möglichst schnell zu beenden.