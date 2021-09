In Klingenthal klingen vom 14. bis 19. September an allen Ecken und Enden Mundharmonikas.

In Klingenthal klingen vom 14. bis 19. September an allen Ecken und Enden Mundharmonikas. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Klingenthal klingt - das ist in dieser Woche mehr als nur ein Wortspiel. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause bringt das " Mundharmonika-Live Festival " vom 14. bis 19. September hunderte Freunde und Fans des Instrumentes in der vogtländischen Musikstadt zusammen.

In Gaststätten, Sälen oder Hotels des Ortes gibt es Konzerte und Vorträge. Dabei wird auch gemeinsam musiziert. Ein wichtiger Treffpunkt sind auch die Workshops, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Anleitung von Profis ihr eigens Spiel verbessern können.

Fast 100 Mundharmonika-Fans haben sich in diesem Jahr zu den sieben verschiedenen Workshops angemeldet. Sie kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder aus den Niederlanden, sagt Cheforganisator Karsten Meinel. "Die Workshops sind fast alle ausgebucht. Viele der Teilnehmer sind 'Wiederholungstäter', die mittlerweile befreundet sind." Dabei hörten sie sich auch einmal andere Musikrichtungen. "Musik verbindet eben, das sieht man jedes Jahr aufs Neue", sagt Meinl.

Obwohl das Festival in den 20 Jahren seit dem Start stetig gewachsen sei, habe sich die Veranstaltung einen ganz besonderen Charme bewahrt, meint Workshop-Leiter Olaf Böhme. "Die Atmosphäre von diesem Festival ist unnachahmlich." Auf anderen Festivals ginge es deutlich distanzierter und anonymer zu. "Ich liebe die familiäre Atmosphäre in Klingenthal."

Klingenthal kann sich rühmen, die älteste Mundharmonika-Manufaktur der Welt zu haben. Seit 1847 liefert die Firma C.A. Seydel Söhne GmbH die Instrumente in aller Herren Länder. Die Nachfrage sei immer noch da, sagt Geschäftsführer Lars Seifert. "Die Mundharmonika-Szene verändert sich, das ist gar keine Frage." Dabei habe es auch Höhen und Tiefen in den letzten fast 200 Jahren, seitdem es das Instrument gibt, gegeben. "Aber wenn man mal darauf achtet, dann merkt man, dass auch in modernen Genres wie Pop und Rock die Mundharmonika dabei ist. Damit ist es ein ganz wichtiges Instrument."