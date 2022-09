Tradition 21. Mundharmonika-Festival in Klingenthal

Erfunden wurde die Mundharmonika vermutlich in Wien. Ab 1830 wurde das kleine Instrument auch in Baden-Würtemberg und später auch in Klingenthal hergestellt. Die älteste Mundharmonika-Fabrik produziert seit 1847 in Klingenthal. Ein Festival bringt seit dem Jahr 2000 den vogtländischen Traditionsort zum Klingen.