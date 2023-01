Die Sonderausstellung in Schloss Voigtsberg im vogtländischen Oelsnitz soll die große Themenvielfalt von Quartettspielen zeigen. Von Dichtern und Denkern über Land und Leute bis hin zu den beliebten Tier- und Technikquartetts. Das älteste Spiel der Ausstellung stammt aus dem Jahr 1890. "Wir haben mit einem Sammler zusammengearbeitet, der mehr als 2.000 Spiele besitzt", erzählt die Museumsleiterin und Kuratorin der Ausstellung, Tina Reitz.

Die Zeit von 1933 bis 1945 wollte sie bewusst nicht weglassen. "Wir zeigen Kulturgeschichte und können das nicht ausklammern", sagt sie. Bei der Ordnung der Quartette nach Themenbereichen sei ihr aufgefallen, dass auch bei eigentlich unverfänglichen Themen wie Geografie zur Zeit des Nationalsozialismus unterschwellige Propaganda in den Spielen zu finden ist. "Propaganda fand damals in allen Lebensbereichen statt und eben auch in Spielen", sagt sie. "Deswegen habe ich entschieden, einen extra Bereich dafür zu schaffen und es klar zu thematisieren."