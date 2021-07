Nach einer Corona-Pause von neun Monaten ist die Museumsbahn Schönheide mit Verspätung in die Sommersaison gestartet. Am Sonnabend dampften erstmals wieder die Züge auf der fast vier Kilometer langen Strecke zwischen Schönheide und Stützengrün Neulehn. An diesem Haltepunkt wird der Saisonstart am Abend mit einem Bahnsteigfest gefeiert. Kurz vor Mitternacht verkehrt der letzte Zug mit einer Sommernachtsfahrt