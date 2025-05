Viele junge Musikerinnen und Musiker übernachten bei privaten Vermietern - so auch Dennis Valischin. Er stammt ursprünglich aus Russland lebt aber jetzt in Berlin. Die ländliche Ruhe sieht er als großen Vorteil bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb: "Man hat viel weniger Druck, als wenn man in einer Großstadt ist. Es ist ein bisschen so wie Urlaub."