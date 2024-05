Im deutsch-tschechischen Grenzgebiet bei Schöneck wird an diesem Wochenende das 1. Internationale Musikwinkelfest gefeiert. Wie die Organisatoren mitteilten, soll damit an die Tradition des vogtländisch-westböhmischen Musikwinkels erinnert werden. Die Region gilt als Zentrum des Musikinstrumentenbaus. Das Fest soll zudem das Gemeinschaftsgefühl der Menschen in der Region fördern.

Dafür wurde am ehemaligen Eisenbahnhaltepunkt in Gunzen ein neuer Begegungsort geschaffen, der Musikwinkelplatz. Dieser wird in Anwesenheit von Staatsminister Schmidt und Kommunalpolitikern eingeweiht. Zur Feier gibt es Musik- und Tanzvorstellungen, Kurzfilme sowie Vorträge zur Geschichte des Musikinstrumentenbaus und der Eisenbahn in dem Gebiet.