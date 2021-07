Gericht erlaubt Negativzinsen auf Girokonten Verbraucherzentrale Sachsen unterliegt mit Klage gegen Sparkasse Vogtland

Christina Siebenhüner, Referatsleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Verbraucherzentrale Sachsen, zeigte sich vom Urteil enttäuscht: "Wir hätten uns zumindest für die Bestandskunden einen Erfolg gewünscht und werden deshalb in dieser für die Verbraucherinnen und Verbraucher so wichtigen Frage Revision beim Oberlandesgericht Dresden einlegen." Die Verbraucherzentrale Sachsen sei sogar bereit, den Fall vom Bundesgerichtshof entscheiden zu lassen. Die Sparkasse Vogtland fühlt sich in ihrer Rechtsposition bestätigt, so ein Sprecher. "Das Urteil hat Signalwirkung für die gesamte Finanzbranche."