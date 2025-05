Die Vorfreude auf die baldige Rückkehr haben die Kleinen in einem Lied zusammengefasst. "Es wird gebaut, wir freun' uns sehr", heißt es darin zur Melodie der "Vogelhochzeit". Auch viele Eltern atmeten auf und freuten sich bereits auf das Ende des Provisoriums. "Wir sind sehr dankbar, dass die Gemeinde sich so sehr eingesetzt hat", so ein Mutter. Andere lobten die kurze Bauzeit und dass bald "alle wieder unter einem Dach" sind. "Unser Großer schafft es dann nicht mehr, der kommt jetzt in die Schule", bedauerte ein Vater.