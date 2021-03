In der Sternwarte "Siegmund Jähn" im vogtländischen Rodewisch wird derzeit fast die komplette Beobachtungstechnik erneuert. Herzstück und ganzer Stolz der Einrichtung ist das hochmoderne Teleskop, das am Dienstag mit schwerer Technik in die Kuppel gehoben wurde. Ein Autokran und zwei Männer wurden benötigt, um das 90 Kilogramm schwere Teleskop an seinen Platz zu setzen.

Ein Autokran hat am Dienstag das 90 Kilogramm schwere neue Teleskop in die Kuppel der Rodewischer Sternwarte gehoben.

Ein Autokran hat am Dienstag das 90 Kilogramm schwere neue Teleskop in die Kuppel der Rodewischer Sternwarte gehoben.

Ein Autokran hat am Dienstag das 90 Kilogramm schwere neue Teleskop in die Kuppel der Rodewischer Sternwarte gehoben. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Parallel zum Fernrohr zieht noch allerhand Kamera- und Computertechnik in die Kuppel ein. Damit könne man zum Beispiel auch Livebeobachtungen auf einem Monitor realisieren, erklärt Michael Risch. " Das muss jetzt alles noch verkabelt und mit der Kamera und mit Bildschirmen verbunden werden", so Risch. "Dann hat man zum Schluss ein Observatorium, das man sowohl visuell benutzen kann als auch für die Bildübertragung oder Bildgewinnung."

Am Donnerstag wollen die Techniker fertig sein. Bei klarem Himmel soll das Teleskop schon in der kommenden Nacht endgültig justiert werden, sagt Olaf Graf. "Wir müssen jetzt ein sogenanntes Alignment fahren, das heißt also eine Einrichtung des Teleskops am Himmel, damit der Computer am Ende weiß, wo er hin soll", erklärt er.