Offener Brief Bürgermeister im Vogtland verlangen wirksamere Maßnahmen gegen Corona

Mehrere Bürgermeister des Vogtlandes haben in einem offenen Brief die Corona-Einschränkungen der Landesregierung kritisiert. Sie verlangen von Sozialministerin Petra Köpping stattdessen aus ihrer Sicht wirksamere Maßnahmen, um die Lage in den Griff zu bekommen.