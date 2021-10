Verkehrsfreigabe Göltzschtalumgehung: Chancen und Risiken der B169

"Freie Fahrt" heißt es ab Freitag im Göltzschtal – oder besser gesagt um das Göltzschtal herum. Neun Jahre ist an der großräumigen Umfahrung der Orte Rodewisch, Auerbach, Ellefeld und Falkenstein gebaut worden. Am Donnerstag ist der größte Teil feierlich eingeweiht worden. Die neue Trasse soll eine bessere Anbindung an die Autobahn A72 bringen und zu einer Verkehrsberuhigung im Göltzschtal führen. Doch die neue Straße könnte auch Nachteile bringen.