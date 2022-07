Besuch im Reitstall von Peter Friedrich in Bobenneukirchen bei Oelsnitz. Warmblut-Stute "Salome" hat heute Vorsorgetermin beim Zahnarzt. Mit Stirnlampe auf dem Kopf und einer Art langen Löffel in der Hand schaut Gerd Leonhardt dem Sportpferd tief ins Maul. Dort sieht er scharfe Kanten und eine ungleichmäßige Abnutzung der Zähne. All das sind Dinge, die Probleme beim Fressen bereiten oder sogar Entzündungen auslösen. "Hier unten der erste Zahn ist zu hoch. Diese Rampe wird jetzt gekürzt", sagt Gerd Leonhardt.