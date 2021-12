Bewerbung Plauen will Bewerbung für Zukunftszentrum vorantreiben

Die Stadt Plauen will das Zukunftszentrum Deutsche Einheit in die Spitzenstadt holen. Sie will ihre Bewerbung dafür nun voranbringen. Sollte das sogenannte Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit in Plauen gebaut werden, würde das Vogtland auch international mehr in den Fokus rücken, besonders die Rolle der Stadt Plauen im Herbst 1989.