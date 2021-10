Ein halbes Jahr nachdem der Sonderfahrzeugbauer BINZ aus dem thüringischen Ilmenau das ehemalige MAN BUS Modification Center mit etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen hat, ist der erste Großauftrag in Plauen eingegangen. Die Bundewehr hat 500 geländegängige Sanitätsfahrzeuge bestellt. Die Fahrzeuge, die bei Iveco Magirus in Ulm gebaut werden, sollen in Plauen ausgestattet werden, teilt das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr mit.

Auch Neueinstellungen schließt Geschäftsführerin Catrin Wilhelm nicht aus. "Wir müssen das aber an Aufträge binden, was nicht ganz so einfach ist. Es macht uns ganz happy, dass das Interesse bei potentiellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewachsen ist. Die Bewerbungen sind deutlich ernsthafter geworden." Auch Arbeitsqualität und die Motivation seien bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich gestiegen. Alles in allem sei man auf einem guten Weg – auch was das Miteinander des Stammsitzes in Ilmenau und des neuen Standortes in Plauen betrifft, sagt Cathrin Wilhelm. "Ich bin nicht nur wegen des neuen Großauftrages noch immer sehr glücklich damit, den Betrieb übernommen zu haben."