Es surrt und brummt pausenlos auf dem vogtländischen Speedway in Plauen. Jeden Freitag treffen sich hier erwachsene Männer, die plötzlich wieder zu kleinen Jungs werden. Schließlich wird hier auch gerade ein Rennen gefahren.

Sechs Männer steuern ihre bunten Flitzer über den Vogtlandring - durch steile Kurven, enge Geraden, vorbei an den Zuschauerrängen bis hin zur Boxengasse. Die Carrera-Bahn ist ein Hobby, das seit Kindheitstagen in jedem von ihnen schlummert, sagt Dennis Romberger von der Interessengemeinschaft "Autorennbahn Plauen".

"Ich hatte schon als Kind eine solche Bahn. Irgendwann 2010, als es um die Weihnachtsgeschenke für meine Tochter ging, habe ich eine Puppe für sie gesucht." Er sei aber in der Jungenabteilung hängengeblieben. "Dort stand ein Carrera-Set. Das war der Auslöser für mich, so ein Ding besitzen zu müssen."

Für die Männer ging es an diesem Tag um den "Explorer Cup". Das ist ein deutschlandweites Jedermann-Rennen, das an mehren Standorten ausgetragen wurde. "Es ist ein Spaßrennen inklusive freiem Training, Qualifying und dem eigentlichen Rennen über zehn Minuten", erklärt Jens Keller, ebenfalls von der Interessengemeinschaft "Autorennbahn Plauen". Die Herausforderung seien die Fahrzeuge ohne Magnete. "Man muss probieren, so schnell wie möglich über die Runde zu kommen, ohne von der Bahn zu fliegen. Die Fahrzeuge driften irgendwann, dann muss man das Gas wegnehmen, um die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten", erklärt er.