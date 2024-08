In den Räumen des Vereins "Colorido" in Plauen soll eine 62 Jahre alte Frau bedroht worden sein. Wie die Polizei mitteilte, habe der Verein Anzeige erstattet. Demnach handele es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine Gruppe Jugendlicher aus der rechtsextremen Szene. Die fünf Jungen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sollen demnach am Mittwoch die Vereinsräume betreten, sich kurz umgeschaut und dann die Frau bedroht haben, bevor sie den Ort verließen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.