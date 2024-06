Im Plauener Ortsteil Zwoschwitz sind in der Nacht zu Mittwoch etwa 250 Strohballen abgebrannt. Zur Brandursache sei noch nichts bekannt, so die Polizei. Einen Blitzschlag schließe man aber als Ursache aus. Der Sachschaden betrage rund 4.000 Euro. Am späten Dienstagabend waren Anwohner wegen des Brandes über eine Warnapp vor starker Rauchentwicklung gewarnt worden.