In der Dörffelstraße im Stadtzentrum in Plauen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ein Radius von 500 Metern muss evakuiert werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung (Stand: 18:30 Uhr) gehe die Evakuierung "gut voran". Bei der Bombe handelt sich um eine 75 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit Aufschlagzünder, die bei Bauarbeiten gefunden wurde, sagte Stadtsprecherin Nadine Läster MDR SACHSEN. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war am Mittag aus Dresden angefordert worden.