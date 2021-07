Verdacht auf Weltkriegsmunition Gepanzerter Bagger auf Bombensuche in Plauen

In Plauen kommt es immer wieder zu Munitions- und Bombenfunden aus dem Zweiten Weltkrieg. Aktuell gibt es eine Baustelle in der Nähe des Bachufers der Syra - und einen verdächtigen Fund. Stellt ich heraus, dass es sich um eine Weltkriegsbombe handelt, steht Plauen am Freitag eine große Evakuierung bevor.