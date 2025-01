Die Stadt Plauen will Hochschulstadt werden. So hat Oberbürgermeister Steffen Zenner am Donnerstag ein symbolisches Ortseingangsschild an den Direktor der Dualen Hochschule überreicht. Grund dafür: Die vorherige Staatliche Studienakademie Plauen ist seit 1. Januar 2025 Teil der Dualen Hochschule Sachsens. Von der Aufwertung erhofft sich Direktor Lutz Neumann mehr Studierende und bessere Zusammenarbeit mit Unternehmen.