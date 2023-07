In Plauen soll ein neues Strahlentherapiezentrum entstehen. Doch der bereits begonnene Bau ist nun gestoppt worden. (Archivbild)

In Plauen soll ein neues Strahlentherapiezentrum entstehen. Doch der bereits begonnene Bau ist nun gestoppt worden. (Archivbild)

Der Bau des neuen Strahlentherapiezentrums in Plauen im Vogtland ist gestoppt worden. Das Klinikum Chemnitz als Investor will das 16,5-Millionen-Projekt aus finanziellen Gründen nicht weiterbauen. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) ist über diese Entscheidung enttäuscht. "Ich kann es aus wirtschaftlich-kaufmännischer Sicht nicht ganz nachvollziehen", sagte das Stadtoberhaupt.

Zenner zufolge gibt es ein schlüssiges Konzept für die Strahlenklinik, das die Stadt auch befürwortet. Aktuell besitze das Städtische Klinikum Chemnitz das Grundstück, auf dem der Klinik-Bau begonnen und nun gestoppt wurde. Oberbürgermeister Zenner will das Projekt nicht aufgeben: "Wir strecken alle Fühler aus. Wir sind auch in Gesprächen mit dem Investor. Wir werden jetzt nicht einfach zuschauen, was da passiert."