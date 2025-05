Vor gut zehn Jahren hat der Simsonfreak in einer Garage angefangen, die Mopeds aufzuhübschen. Die Zweiräder aus Suhl haben so eine riesige Fangemeinde, dass aus dem Hobbygebastel Kundenaufträge wurden. Zusammen mit einem Geschäftspartner hat Jens Opitz deswegen aus der Hobbywerkstatt eine richtige Firma gemacht. Spezialisiert sind sie auf Simsonmopeds und können sich dabei vor Anfragen kaum retten.

Opitz erklärt, dass die Expertise der Werkstatt im Tuning liegt, also der Veredelung von Fahrzeugen. Die Kundschaft ziehe sich dabei durch alle Altersgruppen. Egal wie alt, Schüler oder Rentner, der Kult um die Simsons ebbe nicht ab. Auch bei den aktuell 25 Mitarbeitern des Unternehmens, so wie Nathanael Körner: "Sobald man eine eigene Garage hatte, hab ich angefangen zu basteln und irgendwann ist es dazu gekommen, dass ich hier mein Hobby zum Beruf machen konnte."

Kundenanfragen für Reparatur, Ersatz oder Tuningteile gebe es für alle Simsonmodelle. Dabei liefern die Vogtländer von ZT Tuning von der heimischen Garage in Plauen bis hin an das andere Ende der Welt - so Jens Opitz: "Wir haben Ersatzteile nach Australien verschickt, Dänemark oder Schweden – Länder wie Polen und Tschechien gehören da schon eher zum Tagesgeschäft. Es ist schon faszinierend, wo die Teile von uns überall hingehen."

Bildrechte: MDR/Dany Striese

An der Nachfrage aus aller Welt sei erkennbar, dass die Faszination von Simsons weit über Deutschland hinaus reicht.



Da der Simsonschraubercrew in Plauen-Westend inzwischen der Platz ausgeht, wird gerade in Weischlitz eine größere Halle gebaut. Dort soll dann die komplette Firma einziehen. Die Firma investiert dafür rund 13 Millionen Euro.



An dem neuen Standort soll dann auch eine Schauwerkstatt entstehen und fünf weitere begeistere Simson-Mitarbeiter sollen eingestellt werden.