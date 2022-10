Personalnot Tafel in Plauen steht vor Problemen

Steigende Kosten, hoher Bedarf und wenig Personal - die ehrenamtlich betriebenen Tafeln haben Probleme. Auch die Plauener Tafel erlebt eine schwere Zeit. Am Dienstag war der deutsche Tafel-Chef, Jochen Brühl, in Plauen und sicherte zumindest in einigen Bereichen Hilfe zu.